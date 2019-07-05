Москва считает задержание судна в Гибралтарском проливе целенаправленной акцией по осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществлённый 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты Вооружённых сил Великобритании, — сказано в комментарии, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. МИД...