Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании Дня независимости заявил о подготовке страны к военным учениям в июле этого года.
Они пройдут 24 июля в честь нашего освободителя Симона Боливара, — сказал он в эфире телеканала «Venezolana de Television».
Ранее News.ru сообщал, что Россия будет препятствовать расшатыванию обстановки в Венесуэле. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, российская сторона не ограничивается заявлениями и готова действиями подтвердить солидарность с Боливарианской Республикой.