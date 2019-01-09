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Венесуэльские правозащитники заявляют о пытках военных

Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правозащитники Венесуэлы обвиняют разведслужбу страны в применении пыток против военнослужащих, подозреваемых в антиправительственном заговоре.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch и их венесуэльских коллег из Foro Penal, пыткам со стороны военной контрразведки подвергались близкие родственники и члены семей обвиняемых с целью найти их.

«Агенты разведки не только задерживают и пытают военнослужащих, но в некоторых случаях они преследуют их семьи и других гражданских лиц, когда они не могут найти подозреваемых», — сообщил представитель американского филиала Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко.

Ранее News.ru сообщал о том, что правительство Соединённых Штатов даёт приказы венесуэльским оппозиционерам, чтобы «расширить блокаду в отношении народа республики», заявили во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы.


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