Венесуэльские правозащитники заявляют о пытках военных

https://news.ru/storage/news/0400959017db7475ed0b2edbbbf0acce/2ad949fb-0b09-4eda-be27-97a6a8d0e8ad_850.jpg Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правозащитники Венесуэлы обвиняют разведслужбу страны в применении пыток против военнослужащих, подозреваемых в антиправительственном заговоре.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch и их венесуэльских коллег из Foro Penal, пыткам со стороны военной контрразведки подвергались близкие родственники и члены семей обвиняемых с целью найти их.

«Агенты разведки не только задерживают и пытают военнослужащих, но в некоторых случаях они преследуют их семьи и других гражданских лиц, когда они не могут найти подозреваемых», — сообщил представитель американского филиала Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко.

Ранее News.ru сообщал о том, что правительство Соединённых Штатов даёт приказы венесуэльским оппозиционерам, чтобы «расширить блокаду в отношении народа республики», заявили во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы.