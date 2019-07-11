https://static.news.ru/photo/ce6ce6e8-a3ed-11e9-94f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Мать руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в своём письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не просила об освобождении своего сына из под стражи. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов рассказал, что ознакомился с содержанием письма, а после этого передал его политику.

Там не было просьбы о помощи либо об освобождении, — заявил журналист в интервью RT .

Он отметил, что в письме женщина повествует о судьбе семьи Вышинского.

Ранее Алексей Венедиктов побывал в СИЗО, где содержится Кирилл Вышинский. По словам главреда, его коллега на здоровье не жалуется.

Вышинского арестовали в мае 2018 года. Он обвиняется в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал News.ru, Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене, могут в скором времени освободить, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.