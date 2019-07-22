Британские ВМС не способны защищать интересы Соединённого Королевства во всём мире. С таким заявлением выступил замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд.
Он призвал власти увеличить финансирование военного сектора, чтобы сделать армию конкурентоспособной.
Кроме того, экс-командир ВМС лорд Алан Уэст отметил, что правительство сократило надводный флот до такой степени, что это стало представлять угрозу нацбезопасности, передаёт
Как ранее писал News.ru, командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов. Такое решение принято после атаки на танкеры в Оманском заливе.