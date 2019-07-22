https://static.news.ru/photo/c509112c-ac9d-11e9-a23f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Британские ВМС не способны защищать интересы Соединённого Королевства во всём мире. С таким заявлением выступил замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд.

Он призвал власти увеличить финансирование военного сектора, чтобы сделать армию конкурентоспособной.

Кроме того, экс-командир ВМС лорд Алан Уэст отметил, что правительство сократило надводный флот до такой степени, что это стало представлять угрозу нацбезопасности, передаёт The Times .

Как ранее писал News.ru, командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов. Такое решение принято после атаки на танкеры в Оманском заливе.