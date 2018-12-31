Лондон после Brexit займётся созданием новых военных баз

Великобритания решила показать другим странам, что является «глобальной державой» и отказывается от политики сворачивания военных баз. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон анонсировал открытие новых военных баз в Азии и Карибском регионе.
По его словам, после выхода из Европейского союза Великобритания наконец-то сможет играть на мировой арене ту роль, которую все от неё ждут.
«Я уделяю большое внимание вопросу о том, как мы можем максимально увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания, при этом также обеспечивая британское присутствие», — заявил министр в интервью The Daily Telegraph.
В свою очередь источник издания в министерстве рассказал, что новые базы могут появиться в Сингапуре, Брунее и на Карибах.
Ранее News.ru писал о том, что министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс считает, что Brexit может быть остановлен, в случае если парламент отклонит сделку по условиям выхода страны из Евросоюза. Голосование по сделке по Brexit в парламенте Великобритании должно пройти в январе 2019 года.