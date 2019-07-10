https://static.news.ru/photo/4de5da5a-a331-11e9-8e69-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Аккредитованному на конференцию по свободе СМИ сотруднику МИД РФ не выдали визу. По его словам, британские визы для российских дипломатов являются одной из проблем в отношениях Соединённого Королевства и России.

Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а затем сами же не выдали ему визу, сорвав поездку, — заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

МВД Великобритании никак не прокомментировало ситуацию, сообщает РИА Новости .

Конференция по свободе СМИ проходит в Лондоне 10 и 11 июля. В ней принимают участие около 100 стран и более полутора тысяч журналистов.

Ранее News.ru писал, что глава Комитета защиты журналистов Джоэль Саймон осудил решение Лондона отказать в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ информационному агентству Sputnik и телеканалу RT.