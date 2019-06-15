https://static.news.ru/photo/e65e9c1c-8ed3-11e9-bb44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: akkasemosalman.ir

Лондон считает ответственным за атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе 13 июня. Там прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран, никто из них не пострадал.

Как ранее писал News.ru, МИД РФ выступил с официальным комментарием по поводу произошедшего в Оманском заливе инцидента с участием двух сгоревших нефтяных танкеров. Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва призывает мировых игроков воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.