Лондон считает ответственным за атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе 13 июня. Там прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран, никто из них не пострадал.
Как ранее писал News.ru, МИД РФ выступил с официальным комментарием по поводу произошедшего в Оманском заливе инцидента с участием двух сгоревших нефтяных танкеров. Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва призывает мировых игроков воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.