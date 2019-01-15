USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,290 $   Brent59.48 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C10:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Вексельберга исключили из числа попечителей MIT

Виктор Вексельберг TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Виктор Вексельберг

в мире [ версия для печати ]

Один из самых престижных вузов в мире — Массачусетский технологический институт (MIT) — исключил из своего совета попечителей российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Основанием для этого послужило внесение имени миллиардера в санкционный список.

Под действие американских санкций Вексельберг попал в апреле 2018 года. Вскоре после заявления Минфина США о расширении ограничительных мер руководство вуза приняло решение об исключении бизнесмена из числа попечителей. В MIT данный шаг объясняют стремлением избежать юридических проблем, которые могут возникнуть в случае продолжения сотрудничества с лицами из чёрного списка, сообщает «Радио Свобода».

Вексельберг начал сотрудничать с MIT ещё в 2010 году, а в 2013-м вошёл в его попечительский совет. Он жертвовал средства на развитие вуза и поддерживал российских студентов, обучающихся в MIT, открыв для них стипендиальную программу.

Ранее News.ru писал о том, что адвокат Вексельберга подал в Минфин США ходатайство об отмене санкций в отношении миллиардера. По мнению бизнесмена, ограничения «незаконны и несправедливы».


#сша #санкции #вузы #вексельберг
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 14:18, 7 декабря 2018
Вексельберг просит отменить санкции США
общество 17:16, 19 ноября 2018
Вексельберг построит самый высокий дом Перми
политика 16:22, 15 октября 2018
Вексельберг попробует оспорить санкции США в суде
Лента новостей
спорт 10:40
Кличко назвал новость о его возращении на ринг «фейком»
происшествия 10:40
Сбой произошёл на «голубой» линии метро Москвы
экономика 10:34
Курс рубля снижается к доллару и евро
спорт 10:32
«Краснодар» пополнился шведским футболистом
происшествия 10:30
Крыша школы под Саратовом обрушилась из-за снега
Другие новости
в мире 09:46
Китайцы вырастили хлопчатник на Луне
в мире 08:16
Как живут чернокожие в США
Афроамериканцы до сих пор не могут добиться равенства
в мире 08:05
Названы лучшие города России по уровню жизни
в мире 08:02
Как работает цензура в Китае
Власти КНР научились работать с разными группами населения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top