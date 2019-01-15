Вексельберга исключили из числа попечителей MIT

https://news.ru/storage/news/69064457be0e61ca3342583c4e1fd504/49bf0d77-e478-4ee2-a88d-87efddcc79b1_850.jpg TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Виктор Вексельберг

Один из самых престижных вузов в мире — Массачусетский технологический институт (MIT) — исключил из своего совета попечителей российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Основанием для этого послужило внесение имени миллиардера в санкционный список.

Под действие американских санкций Вексельберг попал в апреле 2018 года. Вскоре после заявления Минфина США о расширении ограничительных мер руководство вуза приняло решение об исключении бизнесмена из числа попечителей. В MIT данный шаг объясняют стремлением избежать юридических проблем, которые могут возникнуть в случае продолжения сотрудничества с лицами из чёрного списка, сообщает «Радио Свобода».

Вексельберг начал сотрудничать с MIT ещё в 2010 году, а в 2013-м вошёл в его попечительский совет. Он жертвовал средства на развитие вуза и поддерживал российских студентов, обучающихся в MIT, открыв для них стипендиальную программу.

Ранее News.ru писал о том, что адвокат Вексельберга подал в Минфин США ходатайство об отмене санкций в отношении миллиардера. По мнению бизнесмена, ограничения «незаконны и несправедливы».