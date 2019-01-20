Английский веган отказался от обуви ради здоровья

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Эйнсли Линэм

24-летний персональный тренер и веган из Великобритании Эйнсли Линэм нашёл новый способ улучшить здоровье и почувствовать единение с природой. Он отказался от ношения обуви, заявив, что люди для этого не созданы.

По его словам, ходьба босиком меньше напрягает колени, лодыжки и поясницу. Также это делает человека внимательнее, так как наступать на острое становиться просто опасно.

Кроме того, отсутствие обуви снижает уровень беспокойства и депрессии, уверен Линэм. Молодой человек отметил и чисто практическое удобство прогулок босиком — не надо чистить ботинки.

Спортсмен признался, что у него были мелкие царапины и порезы на ступнях, однако он уверен, что если регулярно мыть ноги, никакие болезни не страшны. А вот ношение обуви и носков чревато инфекциями и грибками, так как они накапливают в себе пот, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что королевское общество по защите животных от жестокости (RSPCA) пригрозило подданным Британии уголовным преследованием за кормление котов вегетарианской пищей. Зоозащитники утверждают, что на такой еде питомцы долго не протянут: кошки — плотоядные хищники, им необходимо мясо для поддержания здоровья. При этом в обществе подчеркнули, что для собак подобная еда вполне пригодна, поскольку они всеядные.