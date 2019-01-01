Полуголая ведущая устроила акцию на новогоднем шоу

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Кристина Педроче

Телеведущая испанского канала Antena3 Кристина Педроче устроила необычную экологическую акцию во время новогоднего шоу. Она появилась перед телекамерами в пикантном костюме из переработанных материалов.

Педроче ранее неоднократно заявляла, что поддерживает инициативы по переработке отходов. В уходящем году привлечь внимание к этой проблеме знаменитость решила, облачившись в изящное бельё из цветов.

Босоножки были украшены переработанным стеклом, сообщает Antena3.

Как ранее писал News.ru, Ольга Бузова похвалилась поклонникам, что появится в новогоднюю ночь сразу на нескольких телеканалах и примерит самые разные образы в кадре.