Полуголая ведущая устроила акцию на новогоднем шоу

Телеведущая испанского канала Antena3 Кристина Педроче устроила необычную экологическую акцию во время новогоднего шоу. Она появилась перед телекамерами в пикантном костюме из переработанных материалов.
Педроче ранее неоднократно заявляла, что поддерживает инициативы по переработке отходов. В уходящем году привлечь внимание к этой проблеме знаменитость решила, облачившись в изящное бельё из цветов.
Босоножки были украшены переработанным стеклом, сообщает Antena3.
Как ранее писал News.ru, Ольга Бузова похвалилась поклонникам, что появится в новогоднюю ночь сразу на нескольких телеканалах и примерит самые разные образы в кадре.