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Ватикан открестился от признания новой церкви на Украине

Evandro Inetti/Global Look Press

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Ватикан не признавал автокефальную церковь на Украине, заявили в дирекции службы печати Святого престола.

Там пояснили, что сообщение о признании новой церкви опубликовал не официальный портал Ватикана, а журнал Vatican News.

«Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в "Бюллетене службы печати"», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

15 декабря после так называемого «объединительного собора» в Киеве президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.


#украина #церковь #ватикан #признание
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