https://static.news.ru/photo/c8cad514-a222-11e9-b8c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guiseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Святой престол лишил дипломатической неприкосновенности своего посланника во Франции. Луиджи Вентура стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах.

Прежде чем принять это решение, Святой престол ждал завершения предварительного этапа расследования, о котором ему было сообщено в конце июня. Решение Святого престола было официально сообщено французским властям на прошлой неделе, — заявил журналистам временный директор пресс-зала Ватикана Александр Джизотти.

По его словам, которые приводит VaticanNews , Вентура готов сотрудничать со следствием.

74-летний апостольский нунций обвиняется в том, что «много раз касался молодого сотрудника парижской мэрии, который приветствовал его во время церемонии». Всего против Вентуры подано четыре жалобы. Сам он обвинения отрицает.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Великобритании приезжали в США для беседы с голливудским актёром Кевином Спейси. Встреча коснулась шести обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против знаменитости в Альбионе.