Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова с властями КНДР.
Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме. По его словам, решение остаётся за Пхеньяном. Он отметил, что недавняя переписка с Северной Кореей носила довольно позитивный характер, передаёт
Они, вероятно, хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдёт, — сказал американский лидер.
Он отметил, что руководство КНДР выполняет свои обещания касательно ядерных и ракетных испытаний. По словам Трампа, Вашингтон будет готов к переговорам, как только к этому будет готов Пхеньян.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.