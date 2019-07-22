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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова с властями КНДР.

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме. По его словам, решение остаётся за Пхеньяном. Он отметил, что недавняя переписка с Северной Кореей носила довольно позитивный характер, передаёт ТАСС .

Они, вероятно, хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдёт, — сказал американский лидер.

Он отметил, что руководство КНДР выполняет свои обещания касательно ядерных и ракетных испытаний. По словам Трампа, Вашингтон будет готов к переговорам, как только к этому будет готов Пхеньян.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.