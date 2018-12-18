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Вашингтон предложил талибам перемирие

US Army/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

США предложили террористической организации «Талибан» (запрещена на территории России) полугодовое перемирие. Кроме того, Вашингтон пообещал экстремистам возможность стать частью политической системы Афганистана.

Со своей стороны, боевики требуют от администрации Дональда Трампа выполнить несколько условий: выпустить на свободу всех своих соратников, отменить запрет на передвижение лидерам группировки, озвучить точную дату вывода войск Соединённых Штатов с территории Исламской Республики, пишет The News International.

«В настоящий момент 95% всех нападений на американские и афганские подразделения ведутся силами движения „Талибан“ (запрещена в РФ). С учетом этого возможное перемирие будет на руку афганским и американским силам, а не талибам. Именно поэтому не талибы, а США просят о перемирии», — говорится в сообщении издания.

Представители радикалов настаивают на помощи Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ в качестве гарантов возможного соглашения.

Ранее News.ru сообщал о нападении террористов на конвой сил безопасности в Афганистане. Погибли по меньшей мере 22 полицейских. Через несколько дней радикально настроенные исламисты похитили 20 военнослужащих на территории государства.


#терроризм #Вашингтон
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