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Вашингтон назвал условие снижения стоимости визы в США

Сергей Киселев/АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Белый дом готов уменьшить размер сбора на оформление многократной туристической визы в США для граждан Российской Федерации в том случае, если Москва ответит аналогичными мерами, сообщил представитель американского посольства.

С 1 января 2019 года жителям РФ придётся платить за получение разрешительного документа $303 вместо $160, пишет РБК. Оплатить эту пошлину невозможно при помощи банковских карт или в отделениях «Почты России». Поэтому при продлении предыдущей визы россиянам придётся заново проходить собеседование. Без личного общения с сотрудниками посольства или консульства можно будет получить документ, позволяющий въехать в страну только один раз и на срок меньше года.

Ранее News.ru писал про упрощение визового режима между Россией и Кубой. Соглашение вступило в силу 21 декабря 2018 года. Срок безвизовых поездок будет увеличен с 30 до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.


#сша #россия #визы
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