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Крейсер «Варяг» зашёл с деловым визитом в порт Шри-Ланки

Ракетный крейсер «Варяг» mil.ru

Ракетный крейсер «Варяг»

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которого идут ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Александр Пантелеев», зашёл с деловым визитом в порт Коломбо в Шри-Ланке.

Визит продлится до 24 декабря, за это время моряки пополнят запасы, проведут протокольные мероприятия и товарищеские спортивные матчи с иностранными коллегами. В порту прошла торжественная встреча российских моряков, на которой присутствовали представители посольства РФ в Шри-Ланке и ВМС страны, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Сегодня отряд боевых кораблей ТОФ в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера „Варяг“, большого противолодочного корабля „Адмирал Пантелеев“ и большого морского танкера „Борис Бутома“ в соответствии с планом дальнего похода совершил заход в порт Коломбо», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что гвардейский ракетный крейсер «Варяг», противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» выполнили деловой заход в брунейский порт Муара.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил визит в порт Муара в соответствии с планом дальнего похода.


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