Крейсер «Варяг» зашёл с деловым визитом в порт Шри-Ланки

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которого идут ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Александр Пантелеев», зашёл с деловым визитом в порт Коломбо в Шри-Ланке.
Визит продлится до 24 декабря, за это время моряки пополнят запасы, проведут протокольные мероприятия и товарищеские спортивные матчи с иностранными коллегами. В порту прошла торжественная встреча российских моряков, на которой присутствовали представители посольства РФ в Шри-Ланке и ВМС страны, сообщает пресс-служба ТОФ.
«Сегодня отряд боевых кораблей ТОФ в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера „Варяг“, большого противолодочного корабля „Адмирал Пантелеев“ и большого морского танкера „Борис Бутома“ в соответствии с планом дальнего похода совершил заход в порт Коломбо», — говорится в сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что гвардейский ракетный крейсер «Варяг», противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» выполнили деловой заход в брунейский порт Муара.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил визит в порт Муара в соответствии с планом дальнего похода.