Варфоломей подтвердил передачу томоса автокефалии Украине

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Патриарх Варфоломей

Предоставление автокефалии Украине завершится передачей томоса, несмотря на противодействие некоторых церквей, заявил константинопольский патриарх Варфоломей. По его словам, это «великое историческое событие».

«Было, как известно, много противодействия, сильного противодействия этому историческому решению нашего Вселенского патриархата, однако это нас не поколеблет, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях Вселенского патриархата, на порядке и традициях православия», — цитирует Варфоломея РИА Новости.

В патриархии Константинополя, в свою очередь, отметили, что процесс предоставления автокефалии не будет остановлен.

15 декабря, после так называемого Объединительного собора в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.