Вандалы разгромили часовню УПЦ

https://news.ru/storage/news/5d8cf594424c798d858ea3ed2fe87ee3/a9724ab7-1965-4daa-8d4b-e97530a7d9bd_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Житомирской области Украины неизвестные вандалы разгромили часовню канонической Украинской православной церкви. Хулиганы разбросали вещи, иконы и повредили колодец возле часовни.

«В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни», — сообщили в региональном отделении Национальной полиции Украины.

Часовня расположена между сёлами Высокая Печь и Дубровка в Барановском районе. По факту беспорядков заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее News.ru писал, что правоохранители задержали председателя Херсонской организации Социалистической партии Украины Кирилла Стремоусова по подозрению в нападении и стрельбе в пресс-центре газеты «Новый день» в Херсоне. В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к инциденту. Неизвестные атаковали редакцию издания 18 января. Они устроили драку, открыли огонь и распылили слезоточивый газ. Стремоусову предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».