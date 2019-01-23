Вандалы разгромили часовню УПЦ

В Житомирской области Украины неизвестные вандалы разгромили часовню канонической Украинской православной церкви. Хулиганы разбросали вещи, иконы и повредили колодец возле часовни.
«В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни», — сообщили в региональном отделении Национальной полиции Украины.
Часовня расположена между сёлами Высокая Печь и Дубровка в Барановском районе. По факту беспорядков заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее News.ru писал, что правоохранители задержали председателя Херсонской организации Социалистической партии Украины Кирилла Стремоусова по подозрению в нападении и стрельбе в пресс-центре газеты «Новый день» в Херсоне. В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к инциденту. Неизвестные атаковали редакцию издания 18 января. Они устроили драку, открыли огонь и распылили слезоточивый газ. Стремоусову предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».