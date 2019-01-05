Вандалы осквернили мурал к столетию революции на Украине

Неизвестные облили краской мурал (большое изображение на стене здания), открытый в честь столетия украинской революции в Запорожье. В частности, вандалы изуродовали изображение полковника армии Украинской Народной Республики (УНР) Петра Болбочана.
Инцидент произошёл 4 января, передаёт Нацполиция региона.
Сотрудники правоохранительных органов опросили заявителя и свидетелей происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее News.ru писал о том, что челябинская полиция задержала трёх учениц восьмого класса, две из которых, предположительно, бросили венок в Вечный огонь. Третья девочка, по данным правоохранителей, снимала их действия на видео.