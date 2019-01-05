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Вандалы осквернили мурал к столетию революции на Украине

Скриншот youtube.com/Сергей Томко

в мире [ версия для печати ]

Неизвестные облили краской мурал (большое изображение на стене здания), открытый в честь столетия украинской революции в Запорожье. В частности, вандалы изуродовали изображение полковника армии Украинской Народной Республики (УНР) Петра Болбочана.

Инцидент произошёл 4 января, передаёт Нацполиция региона.

Сотрудники правоохранительных органов опросили заявителя и свидетелей происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее News.ru писал о том, что челябинская полиция задержала трёх учениц восьмого класса, две из которых, предположительно, бросили венок в Вечный огонь. Третья девочка, по данным правоохранителей, снимала их действия на видео.


#украина #вандалы
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