Вакансию открыли в США на острове без ТВ и Wi-Fi

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Двух человек ищут в США, которые смогут жить и работать в гостинице на острове недалеко от Сан-Франциско. Предлагаемая вакансия предусматривает службу на месте, где не ловит телевидение и отсутствует Wi-Fi.

На острове в центре залива Сан-Пабло возле Сан-Франциско есть маяк и небольшая гостиница, работающая четыре дня в неделю. Их нынешние хранители уезжают, и на их место требуются новые работники, пишет издание Travel And Leisure.

Претенденты должны быть готовы взять на себя бухгалтерию, приготовление пищи, работу на ресепшене в гостинице, перевозку гостей на остров и обратно, а также уборку помещений.

От соискателей требуется наличие лицензии на управление катером. Взамен им предлагают жильё, питание и зарплату в размере около $130 000 (более 9 млн рублей по текущему курсу) в год.

Как писал News.ru, в сентябре 2017 года ЦРУ США объявило о наборе сотрудников со знанием русского языка. Также от соискателей требовалось наличие гражданства США, высшее образование и заинтересованность в национальной безопасности страны.