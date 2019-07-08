https://static.news.ru/photo/0b736ff4-a154-11e9-a5ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chateaudesroure/facebook.com

Владелец замка Рур во Франции построил самую большую в мире метательную машину — требюше. Такие использовались в средневековье. Он надеется, что с помощью механизма сможет увеличить турпоток.

Высота машины составляет 21 метр, она способна запустить снаряд весом около 136 кг на расстояние более километра со скоростью 200 км/ч. Летом стрельба из орудия для зрителей будет проводиться дважды в день, сообщает радиостанция France Bleu.

Как отмечает хозяин замка Жан-Луи Лакомб, прототипом его механизма стала машина XIV века, которая состояла на вооружении в армии короля Англии Эдуарда I. Она имела настолько грозный вид, что противник сдавался без боя.

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