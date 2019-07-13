https://static.news.ru/photo/d3d9dbe8-a6b0-11e9-ab4e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Южнокорейские иммиграционные власти отказали сразу 16 россиянам во въезде в страну. Об этом сообщает российское посольство в Сеуле.

В сообщении дипведомства говорится, что 13 июля в Южную Корею прибыла группа россиян. При прохождения погранконтроля они не смогли подтвердить, что прибыли в Сеул в туристических целях, из-за чего им было отказано во въезде.

Сейчас в зоне содержания недопущенных пассажиров остаются 16 человек, с ними ведётся работа. Ожидается, что они вернутся домой до 16 июля.

В российском посольстве отметили, что россиян заподозрили в попытке нелегально устроиться на работу. Во время собеседования они не смогли назвать ни одной достопримечательности. Кроме того, обратные билеты у них были просто забронированы, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, сотрудники Госпогранслужбы Украины с начала 2019 года не пропустили на территорию страны более 3 тысяч граждан России.