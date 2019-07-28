https://static.news.ru/photo/ca83e7e4-b161-11e9-a60a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FB-Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные из института геофизики Перу зафиксировали наличие лавы в кратере вулкана Убинас, уже несколько дней проявляющего активность.

Об этом сообщает само учебное заведение. По его данным, вулкан не проявляет внешних признаков своей активности, таких как выброс пепла. Однако у учёных есть основания ожидать «взрывы с выбросом камней и пепла».

Мы продолжаем регистрировать аномалии различных геофизических параметров, которые связываются с поднятием магмы, присутствием лавы на поверхности кратера и увеличением сейсмической энергии, — гласит сообщение института.

В трёх департаментах Перу — Мокегуа, Арекипа и Такна — введено чрезвычайное положение. Оно продлится 60 дней. Власти страны готовы к негативным последствиям активности Убинаса.

Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье вечером, 28 июля, в море у побережья острова Ява в Индонезии. Ява — покрытый вулканами остров между Суматрой и Бали.