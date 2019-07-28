https://static.news.ru/photo/8d448e4c-b12a-11e9-a15c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Встреча «гарантов» исполнения Ираном договорённостей по ядерной сделке началась в австрийской столице. Местом переговоров представителей Россия, Китая, Британии, Франции, Германии, как и в предыдущие годы, стал отель Palaus Coburg в Вене.

Нынешнее заседание совместной комиссии, как ожидается, станет подготовкой к министерским переговорам по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передаёт корреспондент РИА Новости. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. США вышли из «сделки» 8 мая 2018 года. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов обязательств.

Заседание проходит на фоне роста напряжённости в Персидском заливе и обострения отношений уже не только между Тегераном и Вашингтоном, но и Ираном и Великобританией. Ранее российские дипломаты выразили надежду на то, что инцидент с задержанием английского танкера не окажет негативного влияния на ход встречи.