В УПЦ заявили о несуществовании «Новой церкви» Украины

Глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что «Православной церкви Украины» не существует ни канонически, ни юридически.
«Не забывайте, что "Православная церковь Украины" не имеет ни томоса, ни признания. Кроме этого, в свете последних откровений участников "собора", как по мне, стоит под вопросом получение томоса», — сказал Бахов.
По его словам, если из поместных церквей никто не поздравил нового предстоятеля, то «не все так просто, как рассказывают людям».
15 декабря, после так называемого Объединительного собора в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.
Как ранее писал News.ru, главам сельсоветов Винницкой области Украины поступают звонки с требованиями оказывать давление на местное духовенство, организовывать провокации возле храмов канонической УПЦ и подстрекать прихожан к переходу в лоно автокефальной церкви.