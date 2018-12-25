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В УПЦ заявили о несуществовании «Новой церкви» Украины

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о том, что «Православной церкви Украины» не существует ни канонически, ни юридически.

«Не забывайте, что "Православная церковь Украины" не имеет ни томоса, ни признания. Кроме этого, в свете последних откровений участников "собора", как по мне, стоит под вопросом получение томоса», — сказал Бахов.

По его словам, если из поместных церквей никто не поздравил нового предстоятеля, то «не все так просто, как рассказывают людям».

15 декабря, после так называемого Объединительного собора в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.

Как ранее писал News.ru, главам сельсоветов Винницкой области Украины поступают звонки с требованиями оказывать давление на местное духовенство, организовывать провокации возле храмов канонической УПЦ и подстрекать прихожан к переходу в лоно автокефальной церкви.


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