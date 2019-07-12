Три российских самолета с деталями систем ПВО С-400 прибыли в Турцию.
Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар. По его словам, на сегодня операции закончены. Эта часть поставок совершена согласно плану, передаёт агентство «Анадолу».
Процесс продолжится в ближайшие дни, — подчеркнул он.
Он уточнил, что в то время, как C-400 транспортируются в страну, российские специалисты обучают турецких военных. Вскоре им самим предстоит использовать привезённые системы.
Ранее News.ru писал о том, что в Североатлантическом альянсе обеспокоились поставками Турции российских зенитных ракетных систем С-400, заявил неназванный представитель НАТО.