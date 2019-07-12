https://static.news.ru/photo/166759f4-a4b8-11e9-a1ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZEUS/ Depo Photos via ZUMA Wire/TASS

Три российских самолета с деталями систем ПВО С-400 прибыли в Турцию.

Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар. По его словам, на сегодня операции закончены. Эта часть поставок совершена согласно плану, передаёт агентство «Анадолу».

Процесс продолжится в ближайшие дни, — подчеркнул он.

Он уточнил, что в то время, как C-400 транспортируются в страну, российские специалисты обучают турецких военных. Вскоре им самим предстоит использовать привезённые системы.

Ранее News.ru писал о том, что в Североатлантическом альянсе обеспокоились поставками Турции российских зенитных ракетных систем С-400, заявил неназванный представитель НАТО.