https://static.news.ru/photo/10b932a6-b152-11e9-a87c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между побережьем Мексики и Гавайскими островами сформировался тропический шторм «Эрик». Об этом свидетельствуют данные американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

Как ожидают специалисты, «Эрик» наберёт полную силу 29 июля. Сейчас скорость ветра в его эпицентре составляет около 17,9 м/с. Шторм перемещается к Гавайским островам со скоростью 7,8 м/с. Архипелага он, предположительно, достигнет 2 августа.

Как писал News.ru, Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм «Барри», движущийся в сторону американского штата Луизиана, набрал силу урагана. У более 62 тысяч человек на юго-востоке Соединённых Штатов возникли проблемы с электроснабжением. Луизиана готовится к ураганным ветрам и наводнениям. Утренние рейсы в Новый Орлеан отменяются.