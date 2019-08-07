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Около 1,5 тонны кокаина изъяли немецкие таможенники в порту Гамбурга. Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Бразилии.

Согласно сопровождающим документам, в таре должен был находиться груз сигарет. В действительности там было 64 сумки кокаин. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене. Оценочная стоимость этого объёма наркотиков на чёрном...