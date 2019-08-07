Грузинские активисты предложили властям Тбилиси переименовать Московский проспект. Они устроили акцию на проспекте и потребовали назвать его именем любого погибшего в августе 2008 года.
Гражданские активисты принесли на проспект вывески, на которых написаны имена и фамилии 170 бойцов, погибших в августовской войне 2008 года, — сообщает Грузия Online.
Как писал News.ru, Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшивистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. Президент Южной Осетии считает, что потери и в 500 человек для небольшого народа являются огромными.