Столкновения участников двух протестных акций начались в Тбилиси.
В столице Грузии одновременно проходят четыре митинга. Перед зданием парламента начались стычки между противниками ЛГБТ и сторонниками отставки главы МВД страны Георгия Гахарии. Полицейские выставили кордон. Для предотвращения дальнейшего развития конфликта к парламенту стягиваются силы правоохранительных органов.
Ранее News.ru писал о том, что представители духовенства Грузии намерены обратиться в мэрию Тбилиси с требованием очистить площадь от плакатов и баннеров участников акции протеста. Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.