https://static.news.ru/photo/621ff960-a1b5-11e9-8543-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AP Photo/Shakh Aivazov/ТАСС

Столкновения участников двух протестных акций начались в Тбилиси.

В столице Грузии одновременно проходят четыре митинга. Перед зданием парламента начались стычки между противниками ЛГБТ и сторонниками отставки главы МВД страны Георгия Гахарии. Полицейские выставили кордон. Для предотвращения дальнейшего развития конфликта к парламенту стягиваются силы правоохранительных органов.

Ранее News.ru писал о том, что представители духовенства Грузии намерены обратиться в мэрию Тбилиси с требованием очистить площадь от плакатов и баннеров участников акции протеста. Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.