Второй референдум по Brexit готовят втайне от Мэй

Великобритания может провести новый референдум о выходе из Евросоюза без согласия премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй.
Такой план разрабатывает глава канцелярии правительства Дэвид Лидингтон в тандеме с главой аппарата премьера Гэвином Барвеллом.
Их цель — создать межпартийную коалицию с оппозицией, сообщает газета The Sunday Times. По данным издания, эта тема уже обсуждалась на встрече главы канцелярии с депутатами Лейбористской партии.
Действия Лидингтона могут привести к расколу в рядах консерваторов, которые ранее выступали за выход страны из Евросоюза.
Как писал News.ru, в сети опубликован трейлер художественного фильма Brexit. Картина появится на экранах в 2019 году. Сюжет разворачивается вокруг референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Главную роль в фильме сыграл британский актёр Бенедикт Камбербэтч.