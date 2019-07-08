https://static.news.ru/photo/70be7498-a209-11e9-82f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Burnt Pineapple Productions/flickr.com

Американский журналист Том Роган обвинил Россию в подготовке вторжения в НАТО и раскола Альянса с помощью ядерного оружия.

В своей статье для издания Washington Examiner он призвал НАТО выработать жёсткую наступательную доктрину для устрашения Москвы.

Альянс чрезмерно зациклился на обороне. Он хочет разместить в европейских странах больше сил и средств противоракетной обороны (ПРО), — написал Роган.

Он с иронией заметил, что всё это лишь создаёт ложное чувство безопасности. Журналист выразил уверенность, что российские ракеты легко преодолеют ПРО, поэтому руководству НАТО пора сосредоточиться на «устрашении противника».

По его мнению, помочь Соединённым Штатам могут Великобритания и Франция, которые также обладают ядерным оружием. Роган призвал их показать России готовность нанести мощный удар.

Для большего эффекта он посоветовал руководству НАТО усовершенствовать свой неядерный оружейный арсенал, в том числе артиллерию большей дальности, которые будут способны прорвать российскую ПВО.

Ранее News.ru писал о том, что военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но всё же возможен. Снизить риски поможет усиление группировки Альянса в странах Прибалтики. В докладе Оборонного колледжа НАТО «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО» говорится, что в последнее десятилетие Москва демонстрировала желание «подорвать архитектуру европейской безопасности». Помешать этому способны американские военные, дополнительно направленные в Латвию, Литву и Эстонию.