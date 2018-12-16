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Создатель сервиса Vine умер в США

Колин Кролл Charlton/youtube.com

Колин Кролл

в мире [ версия для печати ]

В США  от передозировки наркотиками умер создатель сервиса шестисекундных видеороликов и приложения HQ Trivia Колин Кролл.

Девушка Кролла сообщила полиции, что не может связаться с молодым человеком. После вызова сотрудники правоохранительных органов приехали к дому мужчины, в котором обнаружили его тело. В апартаментах были найдены следы наркотиков и следы их употребления. По предварительным данным, причиной смерти стала сильная передозировка  запрещёнными средствами. Колину Кроллу было 35 лет.

С 2007 по 2009 год он работал в Yahoo. В 2012 году Кролл с друзьями основал сервис Vine, который был выкуплен Twitter. В 2015 году он стал генеральным директором HQTrivia.

Ранее News.ru писал о том, что в США скончалась актриса и режиссёр Сондра Локк, которая снималась у Клинта Иствуда и состояла с ним в длительных отношениях. Несколько лет назад Локк победила онкологическое заболевание, однако причиной смерти стали именно осложнения от рака. 


#сша #наркотики #смерть #Vine
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