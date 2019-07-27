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Разведывательное управление министерства обороны США выяснило, что Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Всего у КДНР может находиться от 20 до 60 ядерных бомб. Кроме того, американские силовики заметили, что в Северную Корею идёт активная доставка контейнеров, а также работает большое число людей на объектах, где может производиться оружие, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Минобороны США.

Ранее Дональд Трамп назвал свою встречу с Ким Чен Ыном, состоявшуюся 30 июня в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова, «легендарной».

Как писал News.ru, 25 июля КНДР совершила запуск неустановленного снаряда. Пуск был произведён в районе северокорейского города Вонсан.