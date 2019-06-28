https://static.news.ru/photo/8a4e63da-995f-11e9-8884-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское издание National Interest рассказало о подготовке Литвы к войне с Россией. При этом в статье подчёркивается, что вероятность «российской агрессии» против Вильнюса крайне низкая.

Литовские политики якобы полагают, что Россия рассматривает Прибалтику как «временно потерянную территорию», поэтому в республике сохраняется предвоенная истерия.

Больше всего, по данным издания , литовских военных пугает модернизация российской армии и усиление обороноспособности Калининградской области, граничащей с прибалтийской страной.

Так, Минобороны Литвы придерживается мнения, что Россия может нанести массивный сухопутный удар по территории республики с территории Белоруссии. Кроме того, для «нападения» Москва может задействовать дополнительные 120 тысяч человек из Западного военного округа и танковую армию.

При этом, по утверждению американского СМИ, Литва способна мобилизовать всего 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, а также рассчитывает на 5 тысяч волонтеров и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии в рамках сотрудничества с НАТО.

В случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать подкрепления от Североатлантического альянса.

Ранее News.ru писал о том, что количество и характер оборонных расходов Эстонии могут говорить о подготовке страны к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций Минобороны Кусти Сальм. Однако он не уточнил, с кем собирается воевать республика.