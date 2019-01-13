В США рассказали о главном «кошмаре» с участием РФ

https://news.ru/storage/news/39a4098c78f5e75a88a44e1748d9ddea/62e570f9-9784-4e3c-99ff-babae06027b6_850.jpg Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Центра национальных интересов США назвали укрепление сотрудничества между Китаем и Россией настоящим «американским кошмаром».

В статье, опубликованной в издании The National Interest, эксперты утверждают, что Вашингтон допускает большую ошибку, недооценивая всё более тесное сотрудничество Москвы и Пекина.

При этом эксперты подчеркнули, что в настоящее время никакого альянса между Россией и Китаем быть не может, так как власти КНР опасаются, что союз с Москвой ослабит экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами.

Кроме того, специалисты исключили возможность того, что Китай попытается защитить Россию от давления Запада, перейдя на финансовые транзакции в национальных валютах.

В заключительной части статьи автор приходит к выводу, что Китаю выгоднее поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с другими странами, чем находиться с Москвой в биполярном конфликте с Вашингтоном.

Ранее News.ru писал о том, что старший научный сотрудник Фонда «Наука и политика» в Берлине, политолог Оливер Трэнерт призвал Европейский союз размещать на своей территории как можно больше американских ракет, чтобы противостоять «российской ядерной угрозе». По его словам, кроме Соединённых Штатов никто больше не сможет остановить российскую агрессию.