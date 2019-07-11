https://static.news.ru/photo/7bde5b20-a3af-11e9-8e2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pgr/Ho/Prensa International/Global Look Press

Прокуратура США просит суд Бруклина приговорить наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, более известного по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению.

Показания свидетельствуют о том, что картель «Синалоа» являлся одной из самых влиятельных организаций наркоторговли в Мексике, он также смог захватить контроль над обширными территориями в стране, — говорится в письме прокуратуры.

Коротышка был пойман в начале 2016 года в Мексике, через год его выдали Соединённым Штатам, где его обвинили в поставках кокаина в США, организации убийств и незаконном хранении оружия.

Суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит пожизненное заключение. Приговор, как ожидается, будет вынесен 17 июля.

Как ранее писал News.ru, бывший главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка не смог добиться в США проведения нового разбирательства по его делу.