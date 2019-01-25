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В США предупредили о «смертоносной угрозе» Ту-22М3

UAC/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Старший аналитик Национального института государственного управления США Марк Шнайдер заявил, что модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3 может нести серьёзную угрозу зарубежным странам.

«ВМС США должны в ближайшее время разработать технику и военную доктрину для борьбы с этой смертоносной угрозой дальнего радиуса действия», — заключил аналитик.

Шнайдер подчеркнул, что новый комплекс вооружений воздушного судна впечатляет своими возможностями борьбы против наземных целей и кораблей. Он также высоко оценил российскую систему радиоэлектронного подавления, которая усложняет перехват воздушных судов.  Об этом он рассказал в своей статье, которую опубликовали на сайте Военно-морского института США.

Как ранее писал News.ru, Россия и Китай значительно опередили США в разработке гиперзвукового оружия. Об этом заявил бывший глава Северного командования Штатов Говард Томпсон. Он рассказал о том, что имеющееся в распоряжении этих стран вооружение позволяет им достичь «эффекта четвёртого измерения». Суть этого термина заключается в росте скорости боевых ударов, благодаря которому время для принятия стратегического решения противником сводится до минимума.


#сша #самолет #истребитель #ТУ-22М3
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