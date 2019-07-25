https://static.news.ru/photo/9b721822-af68-11e9-9451-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Лос-Анджелеса задержали злоумышленника, который в течение нескольких часов убил четырёх человек, ещё трое получили ранения.

По данным правоохранительных органов, 26-летний Джерри Сарагоса начал стрельбу в своём доме. В результате погибли его отец и брат, тяжело ранена мать. После этого он отправился на бензоколонку, где убил женщину и ранил сотрудника заправочной станции, состояние служащего оценивается как критическое, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Позже преступник застрелил пассажира автобуса. Все убийства и погоня за злоумышленником произошли за 12 часов. В это время в Лос-Анджелесе стояла аномальная жара – 100 градусов по Фаренгейту (38 градусов Цельсия).

Ранее News.ru писал, что в подмосковном Раменском в ходе ссоры неизвестный зарезал женщину во дворе дома, где играли дети. Мужчина нанёс около двадцати ножевых ударов.