https://static.news.ru/photo/9ea1e6c8-b1f0-11e9-bc6f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал призыв украинского журналиста ввести войска в Россию. По его словам, это предложение вряд ли могло исходить от здорового человека.

Выдвигать такие примитивные раздумья и предложения может только стопроцентно нездоровый человек. Относительно вообще возможности украинской армии, то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти, — заявил он в беседе с РИА Новости .

По его словам, украинцам следует быть более обдуманными в своих высказываниях, ведь в случае реального начала военных действий между странами, итог может быть неутешительным.

Ранее шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар заявил, что Киеву необходимо подготовиться к военному вторжению в Россию, чтобы поддержать «новые демократические власти». Он также предложил обучить украинских военнослужащих, которые будут участвовать в наступлении, российским законам. По его мнению, это поможет им в рамках законодательства действовать на территории чужой страны, писал News.ru.