В Совфеде назвали обманом слова Мэй о «вторжении России»

https://news.ru/storage/news/bd82fb0317b63f811423b573b362f120/8fcd7992-c3b3-4552-a141-dfce46feeb3b_850.jpg Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Рождественское послание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она отметила роль британских военных в защите страны от «российского вторжения», больше похоже на сон премьер-министра, нежели на реальность, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Как можно благодарить за то, чего никогда не было?! Насколько мне известно, ни российская, ни советская армия никогда не вторгалась на Британские острова, а вот английский авиационный корпус в 1918 году гостил у нас в Архангельске и по-хозяйски вел себя, и был ряд других случаев», — говорит политик.

Он призвал правительство Великобритании «не сваливать с больной головы на здоровую» и не заниматься политическим обманом своего населения.

«У них там бацилла поселилась русофобская, пытаются обвинить нашу страну по случаю или без случая, не имея на это ни малейших оснований», — заключил Джабаров.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила британских военных за спасение от «вторжения» России.