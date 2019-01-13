В Сирии задержали двух боевиков ИГ с российским гражданством

Группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задержали арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке Сирии. Предположительно, двое из них являются российскими гражданами.
Кроме того, еще двое задержанных оказались гражданами Афганистана и Турции.
«Данная группа боевиков была дислоцирована с целью осуществить теракты в городе Ракка и организовала в городе террористические ячейки», - говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию для выполнения «специальных задач». Это уже четвёртая по счёту подобная командировка.