В Сирии задержали двух боевиков ИГ с российским гражданством

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Группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задержали арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке Сирии. Предположительно, двое из них являются российскими гражданами.

Кроме того, еще двое задержанных оказались гражданами Афганистана и Турции.

«Данная группа боевиков была дислоцирована с целью осуществить теракты в городе Ракка и организовала в городе террористические ячейки», - говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию для выполнения «специальных задач». Это уже четвёртая по счёту подобная командировка.