В СФ призвали РФ не мешать созданию армии ЕС

https://news.ru/storage/news/e44fb2f2d23e6378937e016233cfbe95/4dfd3f3c-6b09-4db6-9893-a8442a191fdf_850.jpg U.S. Army Europe/flickr.com

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что решение Германии и Франции создать свою армию постепенно приобретает свои вербальные ориентиры.

По его словам, Пентагон негативно отреагирует на создание европейской армии. Белый дом будет мешать реализации данного плана.

«Поэтому Россия не должна сейчас мешать европейцам доказывать свое стремление к возвращению политического суверенитета. Это очень важно. Это в какой-то степени исключит возможность в очередной раз обвинить Россию во вмешательстве в европейские дела», — передаёт слова Морозова ФАН.

Он отметил, что России сейчас нельзя воевать на этом поле.

Как ранее писал News.ru, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что единая армия Евросоюза нужна для отстаивания европейских интересов при возникновении кризисов.