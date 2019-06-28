https://static.news.ru/photo/960b8c70-9a81-11e9-ad59-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Сеула вышли на улицы столицы, чтобы выразить своё отношение к приезду президента США Дональда Трампа в Южную Корею. Часть из них выступала против визита, другие приветствовали американского лидера.

Демонстрации прошли в центре города, сообщает агентство «Рёнхап». Сторонники тесных взаимоотношений Республики Кореи и Соединённых Штатов держали в руках баннеры с надписью «Спасибо, Америка». Противники утверждали, что «это угрожает миру на Корейском полуострове».

В митинге против Трампа приняли участие около 1,5 тыс. человек. Они прошли маршем от площади Кванхвамун до одной из станций метрополитена, призывая к отмене американских и международных санкций против КНДР.

Президент США Дональд Трамп 29 июня прибыл в Южную Корею из Японии, где принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. В демилитаризованной зоне, возможно, состоится встреча Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Во всяком случае, американский лидер пригласил его.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что главы США и КНДР возобновят контакты и продвинутся в решении ядерной проблемы Пхеньяна, писал News.ru.