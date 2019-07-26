https://static.news.ru/photo/94c17c1c-b002-11e9-870b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Обвинение Госпогранслужбой Украины российских пограничников в том, что они по ночам освещают украинские корабли в Азовском море «зелёным лучом», рассмешило пользователей Сети.

Украинские пограничники якобы с ужасом ждут очередных «сеансов», которые начинаются после 21 часа и продолжаются несколько минут. Они признались, что «приняли соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала» и пожаловались на происходящее в военную прокуратуру.

На корабли ФСБ из запасников Кремля выдали по гиперболоиду инженера Гарина? — поинтересовался у представителей Госпогранслужбы пользователь Twitter.

В Сети также появились предположения, что «зелёный луч» появляется после принятия пограничниками определённого количества горилки. Комментаторы в шутку предложили украинцам и методы защиты от воздействия неизвестных российских лучей.

Шапочки из фольги снимают проблему, — дал совет один из пользователей Twitter.

шапочки из фольги снимают проблему. — Сергей Петров (@Petroff47C) 26 июля 2019 г.

В заключении комментаторы пришли к мнению о том, что это тот самый «луч света в тёмном царстве».

Ранее News.ru писал о том, что с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зелёного цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются ежедневно. При этом директор музея войск ПВО в Балашихинском районе Московской области, военный историк Юрий Кнутов считает очередной провокацией заявление о воздействии российских судов «зелёными лучами» на украинские корабли.