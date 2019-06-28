Пользователи Интернета поддержали депутата Верховной рады Николая Скорика, который обвинил главу МИД Украины Павла Климкина в позоре государственной дипломатии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пытался отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку, возмущённый не согласованным с ним ответом министерства на российскую ноту по украинским морякам. В ответ Климкин заявил, что имел на это полномочия. После чего, как сообщает
Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства иностранных дел Украины потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, арестованных в Керченском проливе осенью 2018 года.