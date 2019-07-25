https://static.news.ru/photo/65e4c226-aee7-11e9-a704-fa163e074e61_1024.jpg Фото: giolena11/facebook.com

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что дополнительная информация о задержанном СБУ российском танкере Neyma будет обнародована позже. Такое решение принято, чтобы не навредить интересам следования.

Уважаемые журналисты, понимаю ваше любопытство подробностями о задержании российского танкера! Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию — все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже! — написала она в Facebook.

Российское судно было задержано Службой безопасности Украины 25 июля, как заявляется, за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Ведомство выложило ролик спецоперации. Военная прокуратура начала досудебное расследование. На танкере прошли обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров и бортовых журналов. Моряков допросили.

Как писал News.ru, силовики отпустили экипаж, он возвращается домой без документов. Семь изъятых российских паспортов сфотографировал и опубликовал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.