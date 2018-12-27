В РФ оценили опыт экономических реформ Китая

https://news.ru/storage/news/0adc42d8eda02a8a642c979c63b094d2/51b5a80f-1041-4daf-a267-443b14b1e70a_850.jpg Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что опыт экономических реформ Китая является бесценным наследием государственной стратегии. Однако, по его словам, при использовании этого опыта другими странами стоит учитывать их собственный путь развития.

«40 лет это и много, и мало. Это фактически период активной жизни одного поколения, и за это поколение Китай изменился до неузнаваемости», — сказал Денисов на выставке, посвящённой 40-летию открытости и реформ в КНР.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин посетит Китай в апреле 2019 года. Российский президент станет главным гостем на форуме «Один пояс — один путь», на который съедутся около 40 глав государств.