https://static.news.ru/photo/ad0b4842-a30b-11e9-952e-fa163e074e61_1024.jpg Крым, Судак Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Украинские депутаты рассмотрят проект о введении уголовной ответственности за непризнание Крымского полуострова и части ДНР украинскими территориями.

Спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова стали авторами данной инициативы. Они предлагают уточнить статью 110 УК Украины «О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Новый законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх лет за «умышленное непризнание» Крыма и Донбасса подконтрольными Киеву территориями, передаёт РИА Новости .

8 июля Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, в присутствии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Видеообращение к Путину и к своему народу он опубликовал на своей странице в крупнейшей мировой социальной сети Facebook. Предложение Зеленского о проведении саммита в Минске поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также инициативу по возобновлению Минского процесса одобрил и Вашингтон, писал News.ru.