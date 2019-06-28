https://static.news.ru/photo/f2de98fa-9a15-11e9-8ef4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина теряет признаки государственности и рискует развалиться. Об этом заявил депутат Верховной рады Анатолий Могилёв.

Мы на сегодня теряем ряд признаков государственности. Сейчас много активистов, которые творят беспредел по всей стране. Эта война на востоке достала уже всю Украину, жителей Донбасса более всех, — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Могилёв отметил, что «на протяжении пяти лет уничтожалось государство Украина». Прежнюю власть он обвинил в геноциде украинского народа.

По словам парламентария, если не прекратить войну в Донбассе, Украина развалится.

Как писал News.ru, вечером 28 июня в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая, находящегося под контролем ополченцев ДНР, в крышу дома престарелых попала мина. В результате инцидента никто не пострадал.

Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР.