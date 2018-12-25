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В Раде осудили избившего «кремлёвского пропагандиста»

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко осудил поступок украинского депутата Игоря Мосийчука, избившего политолога Александра Семченко.

«Я в очередной раз убеждаюсь в том, что действующие парламентарии больны. Это психически неадекватные, неуравновешенные люди. Печально смотреть на эту картину, на то, что сегодня происходит в стране», — прокомментировал Журавко ситуацию для ФАН.

По его словам, Мосийчук поднял руку на собственный народ.

Как ранее писал News.ru, Игорь Мосийчук вновь устроил дебош в прямом эфире. На этот раз он в эфире телеканала NewsOne с тростью набросился на доктора политических наук Александра Семченко. Это произошло после того, как тот назвал его «душевнобольным».


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